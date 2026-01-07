Caen tres implicados en red de lavado de García Luna

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- Con la reciente detención de Eduardo Enrique Gómez García, otro de los excolaboradores de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, suman tres de sus cercanos capturados por el desvío de recursos al sistema penitenciario federal para presuntamente favorecer a empresas vinculadas con García Luna, actualmente preso en Estados Unidos.

Gómez García fue capturado este miércoles por la Policía Federal Ministerial en el estado de Puebla y se suma a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, detenido en Cuernavaca, Morelos y María Vanesa Pedraza Madrid, ambos en prisión desde diciembre de 2025.

La más reciente caída de uno más de los cercanos a García Luna fue informada por Ulises Lara López, titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), quien dijo que Eduardo Enrique es señalado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y "lavado" de dinero.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, entre diciembre del 2008 y agosto del 2013, el excomisionado del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social (OADPRS) estaba implicado en la suscripción ilícita de contratos de servicios para diversos penales federales a cargo de García Luna.

María Vanesa Pedraza, exasesora de García Luna acusada de delincuencia organizada

María Vanesa Pedraza Madrid, identificada como exasesora del exsecretario de Seguridad fue la primera de sus excolaboradores en caer el pasado 17 de diciembre del 2025 en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

La mujer quedó presa en el penal federal femenil de Morelos, luego de que una jueza de control le dictó prisión preventiva oficiosa por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Pedraza Madrid presuntamente utilizó la empresa Nunvav, Inc. para fondear recursos en el sistema financiero y que al parecer son provenientes de la delincuencia organizada.

La presunta apoderada legal de dicha empresa, también es señalada del desvío de fondos del extinto Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación, que presuntamente beneficiaron a García Luna.

Jesús Alberto Caballero acusado de favorecer empresas de García Luna

Jesús Alberto Caballero Tardaguila fue el segundo excolaborador de García Luna detenido por el caso del desvío de recursos al sistema penitenciario federal y es acusado por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), delincuencia organizada y peculado.

El exservidor público fue detenido el 26 de diciembre del 2025 en Cuernavaca, Morelos y trasladado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México conocido como "el Altiplano".

En este caso, el Ministerio Público Federal le formuló la imputación para que un juez lo vinculara a proceso y también se le dictó prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo a la investigación de la FGR entre 2013 y 2015, Caballero Tardaguila, presuntamente simuló contratos de adquisición de servicios para saquear recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, encargado de los Centros Penitenciarios Federales. Dichos recursos presuntamente fueron destinados a empresas controladas por García Luna.

En tanto, el exsecretario de seguridad de Felipe Calderón, fue condenado a poco más de 38 años de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico y este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que se debe seguir hablando de personajes políticos que como él, afirma, dejaron secuelas en el país.