Cámara de Diputados instala puesto de vacunación contra sarampión

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- La

de la

aprobó instalar un puesto deen sus instalaciones, como medida para coadyuvar al gobierno federal a reducir el número de contagios.La propuesta realizada por la, de, fue, y ahora le corresponderá al área recursos materiales de la Cámara Baja, solventar la instalación y fecha de inicio de actividades.Elestará abierto a losde lay tambiénque desee aplicarse el biológico."Resulta indispensable que ladel Congreso de la Unión implemente una jornada de vacunación accesible a toda la comunidad, así como a habitantes y visitantes de la Ciudad de México, alineándose con lade inmunización impulsada por el Ejecutivo Federal y con las acciones emprendidas por el gobierno local, a fin de contribuir de manera corresponsable a lacolectiva, la prevención de brotes y la continuidad de las actividades institucionales", refiere el documento aprobado.Laseñaló la importancia de abrir unen, ante las fallas reportadas en la campaña del Gobierno de la Ciudad de México, de puestos de vacunación que no se instalaron y dejaron esperando a personas que deseaban aplicarse el biológico."Esta medida cobra mayor relevancia anterecientes en la instalación de módulos extramuros, como ocurrió en, donde uno de los 21 puntos de vacunación anunciados no fue colocado, según reportes de policías y vecinos, evidenciando vacíos en la", refirió.Ayer lunes, la(Ssa) reportó lapor sarampión en la Ciudad de México, y que sumaen total, desde que inició el brote, en febrero del año pasado.