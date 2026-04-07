Campesinos liberan casetas en Sinaloa y advierten que radicalizarán acciones

CULIACÁN, Sin.- Los productores del campo que permanecieron en guardia en las casetas de peaje de la carretera México-Nogales, en San Miguel Zapotitlán, en Ahome y en Cuatro Caminos, en Guasave para mantener el paso libre de todos los conductores amenazan con radicalizar sus acciones al filo de medio día, en caso de no tener respuesta a sus demandas.

Los hombres del campo que se unieron al movimiento nacional de toma de carreteras en todo el territorio nacional, solo, determinaron evitar el cobro del peaje, pero, esperan tener respuestas a sus diversos planteamientos, uno de ellos, es que se garantice un precio justo para la cosecha de maíz que está encima y se vuelvan los estímulos a la producción.

En estas dos casetas, reducidos grupos de campesinos y pequeños propietarios se mantuvieron en vela para vigilar que las plumas del cruce en ambas casetas se mantengan alzadas y no se realice ningún tipo de cobro a los conductores.

Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, señaló que se requiere que se reactive un órgano financiero con tasas blandas y otro tipo de apoyos que se eliminaron de los presupuestos federales para respaldar la producción de alimentos.

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