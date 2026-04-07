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Captan "abandono" de niño en Tlalpan; padre lo justifica como un juego

Policía ubicó al hombre y al menor tras viralizarse el video; caso fue turnado al Ministerio Público para investigación

Por El Universal

Abril 07, 2026 11:03 a.m.
A
Captan "abandono" de niño en Tlalpan; padre lo justifica como un juego

Elementos de la policía capitalina localizaron el automóvil, al conductor y al niño de 5 años que aparecen en un video que circula en redes sociales, donde se denunció un presunto abandono del menor de edad en la colonia Cuchilla de Padierna en la alcaldía de Tlalpan.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el hombre declaró que jugaba con su hijo a bordo de la unidad cuando lo bajó, aceleró unos metros sobre la misma calle y permitió que el pequeño lo alcanzara para dejarlo subir de nuevo al automóvil.

Reiteró que no lo abandonó.

"Por los hechos en el video, los oficiales tomaron los datos del adulto y el menor de edad y dieron parte al agente del Ministerio Público correspondiente para las investigaciones del caso y el seguimiento de la noticia criminal", expuso la SSC.

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