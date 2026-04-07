Inicia en abril credencialización del Servicio Universal de Salud

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar informó que la credencialización del Servicio Universal de Salud comenzará con personas de 85 años o más originarias de las 24 capitales de entidades que cuentan con IMSS-Bienestar. Este primer registro comenzará del lunes 13 al jueves 30 de abril.

Durante la conferencia matutina de este martes 7 de abril, la secretaria explicó que el registro se llevará a cabo en Módulos del Bienestar, los cuales se podrán ubicar en la página de gob.mx/bienestar al anotar su entidad y municipio.

¿En qué entidades inicia el registro para la credencialización del Servicio Universal de Salud?

Las ciudades donde iniciará el registro son: Mexicali, Baja California; La Paz, Baja California Sur; Campeche, Campeche; Colima, Colima; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; las 16 alcaldías de la Ciudad de México; Chilpancingo, Guerrero; Pachuca, Hidalgo; Toluca, Estado de México; Morelia, Michoacán; Cuernavaca, Morelos.

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Así como Tepic, Nayarit; Oaxaca, Oaxaca; Puebla, Puebla; Chetumal, Quintana Roo; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Culiacán, Sinaloa; Hermosillo, Sonora; Villahermosa, Tabasco; Ciudad Victoria, Tamaulipas; Tlaxcala, Tlaxcala; Xalapa, Veracruz; Mérida, Yucatán; y Zacatecas, Zacatecas.

¿Qué día es el registro para la credencialización del Servicio Universal de Salud?

Montiel Reyes señaló que el registro será por la letra del primer apellido y de manera gradual de acuerdo al rango de edad. Los lunes 13 y 27 de abril se comenzará con las letras "A" y "B". Para los martes 14 y 28 de abril se registrará a las personas cuyo apellido comienza con la letra "C".

Para los miércoles 15 y 29 de abril serán las letras "D", "E" y "F"; para los jueves 16 y 30 de abril se registrarán los apellidos que inician con la letra "G"; para el viernes 17 de abril se registrarán las letras "H", "I", "J", "K" y "L"; el sábado 18 de abril será para rezagados de las letras "A" hasta la "L".

El lunes 20 de abril se continuará con la letra "M"; el martes 21 de abril se registrarán a quienes su primer apellido comience con las letras "N", "Ñ", "O", "P", y "Q"; el miércoles 22 de abril seguirá la letra "R"; y el jueves 23 de abril se registrarán las letras "S", "T" y "U".

Para el viernes 24 de abril se continuará con las letras "V", "W", "X", "Y" y "Z". Finalmente, el sábado 25 de abril se atenderán a personas rezagadas con apellidos que inicien con la letra "M" hasta la "Z".

Requisitos y documentos para el registro a la credencialización

Montiel Reyes indicó que los requisitos para inscribirse a este derecho son: una identificación oficial con fotografía como la credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar o constancia de identidad emitida por la autoridad municipal o estatal.

También acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana o el documento migratorio que esté en trámite en caso para las personas que están en solicitud de refugio. Se solicitará CURP certificada por parte del Registro Nacional de Población (Renapo) así como comprobante de domicilio y teléfono de contacto.

¿Cuándo es la entrega la credencial física si ya me registré?

La titular del Bienestar aseguró que la credencial física se entregará seis semanas después del registro y en ese momento se activará la credencial digital; al igual que los Programas de Bienestar, la persona será notificada de cuándo y dónde le será entregada a través de un mensaje de texto. Precisó que los módulos que se instalarán están calculados respecto al tamaño de la población en cada uno de los municipios.

"A través de una organización que hemos venido trabajando en la Secretaría de Bienestar se va a desplegar en todo el territorio nacional, en todos los municipios del país y es para todos los mexicanos y mexicanas desde cero hasta más de 100 años", expresó la secretaria frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Primera etapa de registro beneficia a casi 100 millones de personas

Indicó que iniciará esta primera etapa registrando a casi 100 millones de mexicanas y mexicanos. Precisó que las personas mayores regularmente asisten acompañadas a este tipo de registros, por lo que se dará oportunidad a que sus cuidadores y familiares puedan registrarse en ese momento para que no asista dos veces al módulo.

"Lo haremos así en todo el registro, como lo habíamos expuesto en el caso de las niñas y los niños. Se va a ir informando mes con mes a qué grupo de edad le corresponde el registro. De tal manera que vamos a iniciar con los mayores, que además son quienes requieren más atención médica, como nosotros lo hemos estado trabajando en Salud Casa por Casa", destacó.

Montiel Reyes explicó que el gobierno federal espera alcanzar acuerdos con las entidades que no cuentan con IMSS-Bienestar, para después ser incorporados a este sistema.