Cae mujer por robo de casi 5 mil pesos en Walmart

Oficiales de la Guardia Municipal detuvieron a una mujer señalada por el delito de robo a comercio, tras ser sorprendida presuntamente sustrayendo mercancía sin realizar el pago correspondiente.

La detención se llevó a cabo como parte del operativo "Escudo Urbano", luego de que los agentes atendieran un reporte de robo en una tienda Walmart ubicada sobre la carretera 57, en la colonia Providencia.

De acuerdo con la información oficial, la implicada salió del establecimiento sin pagar productos cuyo valor asciende a casi 5 mil pesos.

Tras su aseguramiento, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de definir su situación legal.

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