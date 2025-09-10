Captan "panzazo" de avión de la Fuerza Aérea en Santa Lucía

Este martes 9 de septiembre, la Secretaría de Defensa Nacional informó que una aeronave militar C-295 de la Fuerza Aérea Mexicana sufrió un incidente en la pista de la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, en el Estado de México.

En los videos difundidos en redes sociales del aterrizaje de emergencia, se observa a la aeronave de la Fuerza Aérea descender a una velocidad extrema en la pista.

Al aterrizar, la estructura central del avión choca con el suelo, lo que permite que se observe un "rebote" tras el golpe.

Y una vez en la pista de aterrizaje, la aeronave continúa acelerando ininterrumpidamente. Sin embargo, no se reportaron lesionados.

Defensa activa Comisión Investigadora y Dictaminadora

De acuerdo con la dependencia, la aeronave pertenece al Escuadrón Aéreo No. 301, y estaba realizando actividades de adiestramiento. Durante las acciones, sufrió el percance en el tren de aterrizaje en el que, según Defensa, no salió herido ningún integrante de la tripulación.

"Este suceso no afectó las operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional 'Felipe Ángeles', el cual continúa desarrollando sus actividades de manera normal y segura", señaló la secretaria en un comunicado.

Además, adelantó que con el propósito de determinar las causas que originaron este evento, se activó la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos.