Proponen crear Consejo Aduanero

CIUDAD DE MÉXICO.- La creación de un Consejo Aduanero permitirá la profesionalización de los agentes y empresas privadas responsables del comercio exterior, según se establece en una iniciativa que forma parte del paquete económico 2026.

Se trata de una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

La reforma busca promover la especialización, asegurar la competitividad de los agentes y agencias aduanales, así como combatir las prácticas indebidas que socaban la recaudación y afectan el interés público.

A partir del 2026, si es que el Congreso de la Unión aprueba la iniciativa, las patentes aduanales tendrán una vigencia de 10 años.

Lo anterior, se asegura, dará certeza jurídica a los agentes aduanales, ya que actualmente no se establece una vigencia específica; es así que el preverlo en la ley asegurará que se cumpla con el principio de legalidad.

El Consejo estará presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y estará integrado también por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Dicho consejo será el encargado de otorgar las patentes a los agentes aduanales y las autorizaciones a las agencias aduanales.