Violencia en Guerrero deja cinco muertos

CHILPANCINGO, Gro.- La jornada violenta en Guerrero dejó cinco personas asesinadas, entre ellas dos en un ataque armado a una familia.

La noche del lunes, entre las 9 y las 10 de la noche, en el poblado de Huitzapula, en el municipio de Atlixtac, en la región de la Montaña, un ataque armado contra una familia dejó dos personas muertas y cuatro heridas.

El reporte indica que las dos personas muertas fueron identificadas como Teófilo N y Francisca N, mientras que entre los heridos había dos menores de edad.

El ataque ocurrió sobre la carretera que comunica a Huitzapula y la localidad de Tlatlauquitepec, en Atlixtac.

De manera extraoficial se supo que el ataque fue perpetrado por presuntos integrantes de una Policía Comunitaria.

Durante todo el año, los pobladores han denunciado que ese grupo armado, que se dice comunitaria, opera para la organización criminal Los Ardillos.

La violencia y los enfrentamientos en esas comunidades han sido constantes en este año, el 22 de julio, hombres armados emboscaron a una familia que dejó dos personas muertas y tres heridos.

Durante la madrugada de este martes, en la colonia Praderas de Costa Azul, en Acapulco, fue asesinado un hombre que iba a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con el reporte, el crimen ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en la calle Montes Urales, cuando un grupo armado persiguió al motociclista, lo alcanzó y le dispararon.

A las 8:30 de la mañana, fuera de la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, en pleno centro de Zihuatanejo, en la Costa Grande, fue asesinado a tiros un hombre.

El reporte indica que llegaron hombres armados y sin más le dispararon. El cadáver del hombre quedó tirado en medio de la calle.

Por la tarde, en la colonia Colinas del Sur, en Chilpancingo, dentro de un departamento fue hallado el cadáver de una mujer en estado de descomposición.

Los vecinos alertaron a las autoridades por el olor hediondo que salía del departamento.