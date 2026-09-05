Cárteles utilizan drones: Sedena

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Guadalupe, Zacatecas.- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, admitió que grupos del crimen organizado emplean drones comerciales en la frontera norte.

Estas aeronaves no tripuladas son utilizadas por las bandas delictivas principalmente para vigilar el despliegue de las autoridades de Estados Unidos y facilitar actividades ilícitas como el tráfico de personas.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, efectuada en las instalaciones del 52 Batallón de Infantería de la 11/a Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas, el secretario explicó la dinámica operativa detrás de estos dispositivos aéreos.

"Principalmente los utilizan grupos delictivos, pero es para ver. Son drones comerciales; únicamente capturan imágenes y es lo que transmiten. ¿Y qué es lo que buscan ver? Esas rutas que estén libres, en donde no esté la presencia de la autoridad", expuso Trevilla Trejo al ser cuestionado sobre los patrullajes tecnológicos en la franja fronteriza.

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Pese al uso creciente de esta tecnología por el crimen organizado, el titular de la Sedena descartó que México contemple la adquisición de la tecnología de rayo láser de alta energía (AMP-HEL), utilizada por las fuerzas de Estados Unidos dentro de la operación binacional Vanguardia Ardiente para neutralizar aeronaves no tripuladas (drones).

El general precisó que las Fuerzas Armadas mexicanas cuentan con su propia infraestructura para contener la amenaza.

"No hemos platicado de eso [la compra del láser]. Nosotros tenemos desplegados 165 equipos antidrones en la frontera norte y con eso estamos obteniendo buenos resultados. Hasta el momento no hemos entrado en pláticas sobre ello", aclaró el jefe militar.

Trevilla Trejo enfatizó que la relación institucional con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se mantiene en términos "muy buenos y muy positivos", cimentada desde 2016 con el Comando Norte bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía y "coordinación sin subordinación".

Entre las acciones conjuntas, destacó la realización de "operaciones espejo" —patrullajes paralelos a cada lado del límite territorial— e intercambio de información táctica. Como resultado de estas estrategias y de la Operación Frontera Norte, que despliega a 10 mil elementos de la Guardia Nacional y 3 mil del Ejército, el general resaltó que el flujo del tráfico ilegal de migrantes ha disminuido 96% en comparación con el año anterior.