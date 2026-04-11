Celebra CSP el "plan B"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que se aprobó el plan B de la reforma electoral en 20 Congresos estatales, por lo que ya es constitucional, y cuya esencia era reducir los privilegios.

En su conferencia de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expuso los seis "grandes logros" del plan B para hacer realidad "abajo los privilegios": No reelección, no nepotismo, reducción de recursos a Congresos estatales, reducción de regidores; se acabaron las pensiones doradas, reducción de salarios y fin de los bonos y seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales. "Esto ya es un hecho para el país, solamente está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación", dijo la Mandataria.

Al menos 20 horas después de haber sido aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, conocida como plan B, había sido aprobada por 17 Congresos locales, con lo que dicho proyecto alcanzó la constitucionalidad.

La presidenta también anunció en la mañanera que la próxima semana viajará a una cumbre de gobiernos progresistas en Barcelona, España, convocada en su momento por el expresidente de Chile, Gabriel Boric.

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Comentó que asistirán a este encuentro los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de Uruguay, Yamandú Orsi Martínez, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Este viaje de la Presidenta, por primera vez a Europa, se da luego de que el príncipe Felipe de España reconoció que hubo "mucho abuso" durante la Conquista, y mientras se espera su confirmación para venir a México a la inauguración de la Copa FIFA 2026.