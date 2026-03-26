Celebra Sheinbaum aprobación del "Plan B", aún sin revocación

Luego que el Plan B se aprobó en el Senado de la República sin su propuesta de la revocación de mandato para 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que fue aprobado lo principal para reducir los privilegios, y señaló que desde su perspectiva no es bueno para el país que no se haya aprobado la consulta de la revocación, e indicó que los partidos políticos tenían temor que fueran a tener más votos algunos partidos que otros, aunque no tenían razón.

"Entonces, esa parte (de los privilegios) ya se aprobó, la otra...pues ya no se aprobó. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado. Pero bueno, así lo decidieron (los senadores", mencionó la mandataria federal.

La presidenta destacó que la aprobación del Plan B representa un avance en la reducción de privilegios, pero lamentó que la consulta para la revocación de mandato en 2027 no haya sido aceptada, atribuyendo esta decisión al temor de los partidos políticos sobre la distribución de votos.

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