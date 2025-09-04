Celebra Sheinbaum compromisos de EU tras visita de Marco Rubio

Tras la visita del secretario de Estados de Estados Unidos a México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a Marco Rubio por admitir la responsabilidad de su país en el tráfico de armas.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "es muy importante" que lo haya reconocido Rubio en nuestro país.

"Pues muy bueno, ¿no? No sé si haya alguien más así que públicamente, además estando en México lo haya reconocido, de la importancia", comentó la Mandataria federal.

"Y lo planteó en la reunión, de la importancia que tiene que ellos hagan lo que tengan que hacer para que disminuya el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Pues es muy importante", añadió.

Ante la entrega a Estados Unidos que ya ha hecho México de 55 delincuentes, la Presidenta señaló que es parte del trabajo que hace la Secretaría de Seguridad "y por eso la colaboración permanente".

Planteó entrega de información de captura del "Mayo"

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que le planteo a Marco Rubio, secretario de Estados de Estados Unidos, que se entregué a México información del caso de Ismael "El Mayo" Zambada.

"Sí, hablamos de ese tema, porque lo planteó el Secretario de Seguridad, escuchó, ya no se comentó sobre el tema, también hablamos de objetivos de que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá y es de lo que hablamos cuando se dice reciprocidad", explicó.

Sheinbaum aclaró que le interesa a México casos muy relevantes para el país en donde pide deportación o extradición igual que ellos lo pueden hacer.

"¿Le entregarán información sobre la captura de El Mayo?", se le preguntó.

"(...) no se llegó a ese tema con ese detalle, pero sí se planteó el tema", indicó que también el secretario estadounidense escuchó los datos de cómo aumentó la inseguridad en Sinaloa.