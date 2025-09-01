Ceremonia de ascenso y reclasificación para mil 760 militares en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este lunes mil 760 militares se hicieron acreedores a un ascenso y reclasificación por haber obtenido las más altas puntuaciones en los exámenes correspondientes, mil 396 subtenientes ascendieron a tenientes en la promoción especial, 262 sargentos primeros ascendieron a subtenientes por la promoción de sargentos especialistas y 102 de tropa ascendieron a subtenientes por su participación en el certamen de reclasificación.

Además, en los diversos mandos territoriales se realizaron ceremonias de ascenso para reconocer el esfuerzo y dedicación del personal militar.

En la ceremonia se les llamó a los uniformados a reanudar esfuerzos para que, con responsabilidad, profesionalismo y compromiso, contribuyan a cumplir con las misiones generales del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional (GN).

También convocaron a los uniformados a seguir con su preparación de manera integral, para demostrar en todo momento la vocación de servicio y lealtad que les permitirán afrontar con éxito los desafíos que actualmente enfrenta el país.

El oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Enrique Martínez López realizó la imposición de insignias en el estadio de fútbol "Sargento Pedraza".

En su intervención la teniente de la GN Sugey Méndez Pérez dijo que, dentro de la carrera de las armas, los accesos representan, preparación disciplina, estudio constante y perseverancia.

"Estamos conscientes de qué también adquirimos nuevas responsabilidades que nos orientan a servir con profesionalismo y entrega a nuestros organismos e instituciones, pero sobre todo a México, de ahí la satisfacción de que en todo el país en esta fecha mil 760 oficiales alcancemos este ascenso.

"Sin duda somos una nueva generación de oficiales que contamos con las herramientas necesarias para afrontar los retos que se nos presenten, estamos prestos a responder a la tarea de sumarnos a garantizar la seguridad y el progreso de nuestra nación", aseveró la teniente.

Subrayó que las actividades que hoy en día realizan Ejército, Fuerza Aérea y GN demandan un liderazgo proactivo de sus integrantes para cumplir las misiones generales contempladas en su ley orgánica.

"Quienes hoy alcanzamos una nueva jerarquía, contamos con las herramientas necesarias, la disposición, voluntad y entereza para desempeñarnos de manera eficiente en cada una de las tareas que tengamos que cumplir", puntualizó.