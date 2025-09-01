CFE presenta servicio de Internet móvil accesible

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- ¿Cansado de pagar demasiado por internet? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene una propuesta que puede interesarte. A través de su filial "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", la empresa busca cerrar la brecha digital con un servicio de internet y telefonía móvil a precios muy accesibles. Te contamos todo lo que necesitas saber.

Es un proyecto de la CFE para ofrecer acceso a internet en todo México, especialmente en las zonas más alejadas. Su objetivo principal es garantizar que todos los mexicanos tengan derecho a estar conectados con un servicio de alta calidad y a bajo costo, sin plazos forzosos.

El servicio se adapta tanto si ya tienes un celular compatible como si necesitas un equipo para conectarte.

- Solo SIM/eSIM: Si tu celular es compatible con la red 4.5 G de la CFE, solo necesitas adquirir una SIM o eSIM.

- Con equipo MiFi: Si necesitas un módem portátil para conectar varios dispositivos (celulares, tablets, laptops), puedes adquirir un equipo MiFi por $1,145 pesos, que ya incluye una SIM y 5 GB por 30 días.

Este plan incluye un módem portátil MiFi, el envío, y un mes de servicio con 5 GB de datos.

- Costo: $1,145 MXN

Los planes de recarga se dividen en tarifas mensuales, semestrales y anuales, lo que te permite elegir la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.

- CFE Internet Móvil 5 GB

Mensual: $95

Semestral: $510

Anual: $1,010

- CFE Internet Móvil 10 GB

Mensual: $165

Semestral: $915

Anual: $1,770

- CFE Internet Móvil 20 GB

Mensual: $265

Semestral: $1,560

Anual: $3,025

- CFE Internet Móvil 30 GB

Mensual: $365

Semestral: $2,080

Anual: $4,050

- CFE Internet Móvil 50 GB

Mensual: $450

Semestral: $2,600

Anual: $5,090

Contratar el servicio de la CFE es muy sencillo. Solo sigue estos 4 pasos:

1. Verifica la cobertura: Asegúrate de que el servicio esté disponible en tu localidad a través del portal de CFE.

2. Elige tu modalidad: Decide si quieres solo la SIM/eSIM o el paquete con el módem MiFi.

3. Realiza la compra: Puedes comprar el servicio en línea en el sitio web de CFE o en puntos de venta autorizados.

4. Activa y recarga: Una vez que tengas tu equipo o SIM, actívalo y realiza la recarga del plan que elegiste.