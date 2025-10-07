Chofer del sacerdote Bertoldo, su presunto asesino: Harfuch

Luego de que las autoridades de Guerrero confirmaron el hallazgo del cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que una de las principales líneas de investigación apunta a que el presunto responsable del homicidio sería su propio chofer.

"Según los informes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con quienes estamos trabajando, todo indica que él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta, iba a salir a dar una misa. Todo indica que es su propio chofer", explicó García Harfuch en conferencia de prensa.

El funcionario precisó que las autoridades federales colaboran con la fiscalía estatal en la búsqueda y detención del presunto responsable. "El móvil no lo tendríamos todavía; es información que nos comparte Guerrero y estamos trabajando con ellos", señaló.

Cuestionado sobre si el sacerdote había recibido amenazas, el secretario de Seguridad indicó que hasta el momento no existen indicios de ello. "No tenemos conocimiento de amenazas ni de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto. Fue un delito muy lamentable en la zona, y vamos a apoyar en todo a la fiscalía", afirmó.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó sus condolencias y aseguró que la Secretaría de Gobernación mantiene comunicación constante con la Iglesia Católica desde el primer momento del suceso.

En primer año, homicidio doloso se redujo

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el homicidio doloso presenta una baja del 32%, lo que significa que se registran 27 homicidios dolosos menos diarios.

En el Informe del Gabinete de seguridad, la titular del Secretariado indicó que el gobierno de Claudia Sheinbaum inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país, pero en septiembre de este año cerró en 59.5.

"Como ya lo adelantó la Presidenta el domingo en su Informe por el primer año de su administración, destaca una disminución de 32% de septiembre de 2024 a este septiembre que acaba de concluir.

"Como se ve claramente en la gráfica, en los dos últimos 12 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país y este de septiembre de 2025 cerro en 59.5. Esta disminución, que como señalaba, es de 32%, implica que en septiembre de 2025 se registraron 27 homicidios dolosos menos diarios".

En Palacio Nacional, Marcela Figueroa indicó que los siete estados que concentran el 51% del total de homicidios dolosos son, en primer lugar, Guanajuato representó el 11.13% del total de homicidios a nivel nacional; en segundo lugar, Chihuahua con 7.4%; en tercer lugar, Baja California con 7.3%; en cuarto lugar, Sinaloa con 7.1%; quinto lugar Estado de México con 6.6%; sexto lugar, Guerrero con 5.8%, y séptimo lugar, Michoacán 5.6%.