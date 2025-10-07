Agresor de CCH Sur ya tiene orden de aprehensión vigente

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) tiene una orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar contra Lex Ashton, por el homicidio y lesiones dolosas por haber agredido con un arma blanca dentro del plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur el pasado 22 de septiembre a un compañero y un trabajador.

Fuentes judiciales confirmaron que desde la semana pasada las autoridades de la institución cuentan con una orden de aprehensión, pero dadas las condiciones de salud de Ashton de 19 años, que está hospitalizado, aún no se ha podido ejecutar.

El joven está bajo custodia y vigilado.

De acuerdo con las primeras indagatorias, alrededor de las 13:00 horas de ese día, un estudiante identificado como Lex Ashton "N"., de 19 años, agredió con un arma blanca a Jesús Israel "N", de 16 años, quien lamentablemente perdió la vida en el estacionamiento de la institución.

Durante el intento de contener al agresor, el trabajador administrativo Armando "N", de 65 años, resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El probable responsable, quien portaba una capucha al momento de los hechos, intentó huir; al percatarse de que era seguido, subió a un edificio dentro del plantel y se lanzó, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde actualmente permanece bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.