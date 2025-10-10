Claudia Sheinbaum avanza con su libro 'Diario de una transición histórica'

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que su próximo libro "Diario de una transición histórica" sigue en imprenta, y adelantó que podrían leerse algunos fragmentos en su conferencia mañanera.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal explicó que su libro habla sobre el proceso de transición que vivió por tres meses junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador tras haber ganado la elección presidencial el año pasado.

"Me han dicho que está en imprenta. Espero que ya salga muy pronto. Es un diario de los tres meses que vivimos junto al presidente López Obrador en esta transición histórica que nunca se había dado de un presidente saliente y una presidenta entrante de un movimiento de transformación al que pertenecemos".

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que todavía no se tiene fecha para la presentación de su libro, pero indicó que podrían leerse algunos fragmentos de su libro en la conferencia matutina.

"Yo creo que más bien a lo mejor aquí leemos algunos capítulos, al mismo tiempo pues hago una reflexión de lo que ha sido mi vida en términos de cómo entré a participar políticamente a través de los movimientos estudiantiles justamente, cómo me fui involucrando en el movimiento de transformación", explicó.