Claudia Sheinbaum defiende entrega de agua a EU ante amago de Trump

Donald Trump presiona a México por la entrega de agua a EU; Sheinbaum reafirma compromiso con el Tratado de Aguas de 1944.

Por El Universal

Diciembre 11, 2025 01:22 p.m.
A
Claudia Sheinbaum defiende entrega de agua a EU ante amago de Trump

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el presidente Donald Trump amagó con imponer un arancel a México del 5% si no se entrega el agua que se debe a Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que "el agua que se puede entregar es la que se puede entregar, no se puede entregar más".

La mandataria federal destacó que siempre va a existir la voluntad del Gobierno de México de cumplir con el Tratado de Aguas de 1944.

"Hay la voluntad de ambos países, lo que es lo bueno, sin necesidad de llegar un tema de tarifas.

"¿Nosotros qué decimos? Pues más allá del 5% de las tarifas que pudieran plantear en su publicación, pues el agua que se puede entregar es el agua que se puede entregar, no se puede entregar más. Está determinada por la cantidad de agua que llovió o la precipitación pluvial en el 2025 y la cantidad de agua que puede trasvasarse y que se puede entregar a partir de la infraestructura física que se tiene, en la mejor voluntad de cumplir el Tratado. Siempre va a haber nuestra voluntad de cumplir con el Tratado", declaró la mandataria federal.

