Claudia Sheinbaum detalla el proceso de designación de embajada para Alejandro Gertz Manero
Los detalles del proceso de aceptación de cartas credenciales para embajada de Gertz Manero
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este lunes que el Gobierno federal no puede hacer público a qué país fue propuesto Alejandro Gertz Manero, extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), para ocupar una embajada, hasta que el Estado receptor no acepte las cartas credenciales.
La mandataria explicó que este procedimiento es parte de los protocolos diplomáticos, proceso ordinario que sigue la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
"Se hacen las peticiones al país, y hasta que el país... son tiempos, es normal. Se lleva su tiempo en que el país al que se está proponiendo acepte las credenciales, y entonces ya se hace público. Es algo normal en relaciones exteriores", señaló.
Cuestionada sobre si se trata únicamente de un trámite, Sheinbaum confirmó que así es:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Sí, es parte del proceso que lleva Relaciones Exteriores. México, cuando proponen de otro país un embajador a México, hace la revisión de la persona que están proponiendo, se aceptan las credenciales y después el país lo hace público. Así se hace normalmente".
no te pierdas estas noticias
Claudia Sheinbaum detalla el proceso de designación de embajada para Alejandro Gertz Manero
El Universal
Los detalles del proceso de aceptación de cartas credenciales para embajada de Gertz Manero
Claudia Sheinbaum y Trump dialogan sobre el T-MEC en encuentro
El Universal
Encuentro cordial entre Claudia Sheinbaum y Trump resalta la relevancia del T-MEC y la cooperación deportiva. Avances en acuerdos comerciales y relación trilateral.
Grupo TUM se deslinda de la detención de Mauricio Quintanilla
El Universal
La empresa expresa su postura ante la detención de su accionista en EE. UU.