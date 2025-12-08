Aparatoso choque con volcadura en Loma Alta
El reporte fue a las 12:30 horas de este lunes
Una persona salió lesionada en un choque y volcadura de dos vehículos en la colonia Loma Alta.
El reporte fue a las 12:30 horas de este lunes y en la colisión se vieron involucrados los conductores de una camioneta VW que circulaba sobre la avenida Montes Cárpatos pero al llegar al cruce con la calle Picachos es impactada por un sedán.
Foto: Teodoro Blanco
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La camioneta terminó volcada en el camellón central de la avenida, por lo que voluntarios y equipos de rescate acudieron para atender la situación.
Se incendian dos tráilers en choque en rúa a Matehuala
Uno le pegó al otro y lo proyectó contra un torthon
no te pierdas estas noticias
Aparatoso choque con volcadura en Loma Alta
El Universal
El reporte fue a las 12:30 horas de este lunes
Muere taxista en volcadura frente a Citadina
Redacción
Los hechos se registraron a las 02:00 de la mañana de este lunes
SLP registra 222 detenciones en una semana
Redacción
La SSPCE reportó 222 detenciones y 22 vehículos recuperados en una semana.