Salesiano Carlos Gómez realiza celebraciones navideñas

Salesiano Carlos Gómez realiza celebraciones navideñas

Aparatoso choque con volcadura en Loma Alta

El reporte fue a las 12:30 horas de este lunes

Por El Universal

Diciembre 08, 2025 01:18 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Una persona salió lesionada en un choque y volcadura de dos vehículos en la colonia Loma Alta.

El reporte fue a las 12:30 horas de este lunes y en la colisión se vieron involucrados los conductores de una camioneta VW que circulaba sobre la avenida Montes Cárpatos pero al llegar al cruce con la calle Picachos es impactada por un sedán.

Foto: Teodoro Blanco 

La camioneta terminó volcada en el camellón central de la avenida, por lo que voluntarios y equipos de rescate acudieron para atender la situación.

