Claudia Sheinbaum detalla proceso de denuncia por acoso
Sheinbaum informa sobre avances en su denuncia por acoso en el Centro Histórico de la CDMX.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó cómo va el proceso de su denuncia que presentó contra el hombre que la acosó en días pasados, cuando caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.
En su conferencia mañanera de este viernes 21 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que ya hay un avance para la homologación en los estados del abuso.
"No fui directo al ministerio público, me dijo la fiscal de la Ciudad (Bertha Alcalde) que con enviar un documento; envié el documento explicando exactamente lo que fue, firmado por mí y lo envié directo a la Fiscala", explicó.
"¿No hubiese sido importante que usted presentara de manera formal la denuncia?", se le cuestionó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Si es necesario lo hago, el tema es que la propia fiscal me dijo: ´Con que usted envíe, es suficiente para que se incorpore en la carpeta de investigación´. Hay que sancionarlo y hay que denunciarlo", señaló.
Agregó que el próximo 25 de noviembre acudirá a la conferencia la titular de la Secretaría de Bienestar, Citlalli Hernández, para presentar en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer avances contra el acoso en los estados.
"Ya hay acuerdo con muchos gobiernos estatales para poder hacer las presentaciones a los Congresos, de las Fiscalías, de todas las instituciones, de los Tribunales de Justicia para que se sancione cualquier acoso o abuso a cualquier mujer en nuestro país", mencionó.
no te pierdas estas noticias
Claudia Sheinbaum detalla proceso de denuncia por acoso
El Universal
Sheinbaum informa sobre avances en su denuncia por acoso en el Centro Histórico de la CDMX.
Primera tormenta invernal provocará lluvias al norte de México
El Universal
El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la llegada de la primera tormenta invernal con lluvias y nieve en el norte de México.
Polémica por propuesta de fundir estatuas de Fidel Castro y Che Guevara
El Universal
Alessandra Rojo de la Vega propone crear un monumento fusionando estatuas de Fidel Castro y Che Guevara en honor a Carlos Manzo.