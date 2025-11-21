logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑA!

Fotogalería

¡ES NIÑA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum detalla proceso de denuncia por acoso

Sheinbaum informa sobre avances en su denuncia por acoso en el Centro Histórico de la CDMX.

Por El Universal

Noviembre 21, 2025 12:15 p.m.
A
Claudia Sheinbaum detalla proceso de denuncia por acoso

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó cómo va el proceso de su denuncia que presentó contra el hombre que la acosó en días pasados, cuando caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este viernes 21 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que ya hay un avance para la homologación en los estados del abuso.

"No fui directo al ministerio público, me dijo la fiscal de la Ciudad (Bertha Alcalde) que con enviar un documento; envié el documento explicando exactamente lo que fue, firmado por mí y lo envié directo a la Fiscala", explicó.

"¿No hubiese sido importante que usted presentara de manera formal la denuncia?", se le cuestionó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Si es necesario lo hago, el tema es que la propia fiscal me dijo: ´Con que usted envíe, es suficiente para que se incorpore en la carpeta de investigación´. Hay que sancionarlo y hay que denunciarlo", señaló.

Agregó que el próximo 25 de noviembre acudirá a la conferencia la titular de la Secretaría de Bienestar, Citlalli Hernández, para presentar en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer avances contra el acoso en los estados.

"Ya hay acuerdo con muchos gobiernos estatales para poder hacer las presentaciones a los Congresos, de las Fiscalías, de todas las instituciones, de los Tribunales de Justicia para que se sancione cualquier acoso o abuso a cualquier mujer en nuestro país", mencionó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum detalla proceso de denuncia por acoso
Claudia Sheinbaum detalla proceso de denuncia por acoso

Claudia Sheinbaum detalla proceso de denuncia por acoso

SLP

El Universal

Sheinbaum informa sobre avances en su denuncia por acoso en el Centro Histórico de la CDMX.

Primera tormenta invernal provocará lluvias al norte de México
Primera tormenta invernal provocará lluvias al norte de México

Primera tormenta invernal provocará lluvias al norte de México

SLP

El Universal

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la llegada de la primera tormenta invernal con lluvias y nieve en el norte de México.

Polémica por propuesta de fundir estatuas de Fidel Castro y Che Guevara
Polémica por propuesta de fundir estatuas de Fidel Castro y Che Guevara

Polémica por propuesta de fundir estatuas de Fidel Castro y Che Guevara

SLP

El Universal

Alessandra Rojo de la Vega propone crear un monumento fusionando estatuas de Fidel Castro y Che Guevara en honor a Carlos Manzo.

Pensión Bienestar: hoy se realiza un nuevo depósito del sexto pago
Pensión Bienestar: hoy se realiza un nuevo depósito del sexto pago

Pensión Bienestar: hoy se realiza un nuevo depósito del sexto pago

SLP

El Universal

La letra correspondiente al 21 de noviembre es la "R", con un apoyo bimestral de 6,200 pesos para adultos mayores