SLP

Reactivan el pozo El Palmar en Villa de Pozos

Catorce colonias recuperarán el agua tras más de una semana sin servicio

Por Rolando Morales

Noviembre 21, 2025 12:01 p.m.
A
Luego de más de una semana sin operar, el pozo El Palmar en Villa de Pozos volvió a funcionar este jueves, lo que permitirá regularizar gradualmente el abasto de agua en 14 colonias que resultaron afectadas desde el 11 de noviembre.

Personal de Interapas instaló un nuevo equipo de bombeo para sustituir al que había fallado. El director del organismo, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, acudió a supervisar los trabajos y confirmó que el suministro comenzará a estabilizarse entre 48 y 72 horas, primero en las zonas más cercanas al pozo.

Las colonias que dependen de este punto de extracción incluyen Los Silos, El Palmar, La Herradura, San Xavier, Santa Bárbara, Residencial del Bosque, Poza Real, Monterreal, Ciudad 2000, Libertad Infonavit, San Cristóbal, Los Robles, Torre de Babel y Seminario Residencial.

El nuevo equipo permitirá incrementar la capacidad de extracción de 62 a 72 litros por segundo, una mejora que podría reflejarse en la presión del suministro en sectores donde usualmente se reportan bajas. Interapas aseguró que dará seguimiento técnico para evitar nuevas fallas.

La rehabilitación se realizó con apoyo de la Presidencia Municipal de Villa de Pozos. Mientras tanto, se pidió a la población reportar cualquier irregularidad en el servicio a través de los canales oficiales.

Sin fecha de reparación para el pozo El Palmar

Interapas además informó de otras 5 rehabilitaciones de pozos que suministran agua en la zona metropolitana

Aradillas promete mejorar agua, basura y seguridad en Villa de Pozos

La presidenta concejal anunció ajustes a los servicios municipales, evaluará a su equipo de trabajo y llamó a la unidad

