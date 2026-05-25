Congreso recibe iniciativa de Sheinbaum para revisar candidaturas

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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió y turnó a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear una comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que revise la trayectoria de las candidaturas a cargos de elección popular para evitar que sean postulados perfiles ligados al crimen organizado o con antecedentes penales.

Acciones de la autoridad

En la sesión de este lunes, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, dio cuenta de la recepción del documento y su trámite legislativo.

"Hago de su conocimiento que recibimos un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remitió la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de integridad en candidaturas.

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"Con fundamento en la fracción III del párrafo segundo del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en aplicación supletoria del numeral 2, del artículo 176 del Reglamento del Senado de la República, se turnó a la Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados, el pasado 22 de mayo", puntualizó la legisladora de Morena.

Durante la sesión, nuevamente senadores y diputados de los grupos parlamentarios oficialistas y de la oposición debatieron sobre los casos Chihuahua y Sinaloa, acusándose mutuamente de nexos con el narcotráfico.

¿Qué declararon los legisladores?

El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña negó que haya una persecución política contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien le exigió dar a conocer toda la información sobre la participación de elementos de la CIA en esa entidad.

"Y los paniaguados mienten cuando dicen que se le persigue. Se le está pidiendo explicación porque metió a agentes de la CIA escondidos, y se supo porque dos murieron. Ese es el tema. El tema no es que combata al narco, se diputa el primer lugar de homicidios dolosos del país junto con Guanajuato.

Por su parte, la senadora panista Lilly Téllez afirmó que la realidad es que el gobierno de Sheinbaum no es legítimo porque llegó al poder con dinero sucio, con dinero de sangre y del crimen organizado.

"Yo celebro que García Luna está en la cárcel, pero allá debería de estar Inzunza, que no vino hoy. Y en la cárcel debería de estar Rocha.

"Claro, se la llevan diciendo que van a declarar. No, no van a declarar, van a irse a tomarse un cafecito con la empleada de AMLO, con Ernestina Godoy estos dos, Rocha e Inzunza, que llevaban dinero del cártel para AMLO. Ustedes creen que la gente es tonta, pero no.

"Por eso celebro, y nos da mucho gusto a millones de mexicanos verlos ahora a ustedes desesperados, enojados, están con las caras largas, están tristes, le están perdiendo la justicia, está llegando y yo seguiré denunciándolos por narcopolíticos en Estados Unidos", advirtió.

El diputado Gibrán Ramírez reprochó la ausencia del senador Enrique Inzunza en las sesiones de la Permanente.

"Miren cuál es la improvisación que los citatorios de la Fiscalía General de la República se ha comunicado que son para acudir como testigos y no como indiciados del senador Enrique Inzunza, que podría pedir la palabra para alusiones, si cumpliera con su trabajo, y del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

"En Estados Unidos están indiciados de delito y hay en el marcado trato hacia nuestro país con la consideración del tratado de extradición una hipótesis para solicitar su captura. Pero no es sólo eso, además tienen una ficha roja de Interpol. Nosotros deberíamos estar capturándolos, son prófugos de la justicia y actúan con el respaldo de la Presidencia de la República", recalcó el diputado de Movimiento Ciudadano.

Al término del debate, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, citó el próximo lunes a sesión de la Comisión Permanente para declarar la constitucionalidad de las reformas judicial y en materia legislativa motivo del periodo extraordinario.