Claudia Sheinbaum inicia giras estatales para fortalecer seguridad
Claudia Sheinbaum anuncia giras estatales para recorrer las 32 entidades federativas y fortalecer la seguridad en el país.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, durante los meses de enero y febrero, sus conferencias matutinas se realizarán en diversos estados del país para encabezar de forma directa los Gabinetes de Seguridad en las entidades.
La mandataria explicó que este nuevo formato iniciará la próxima semana para tener presencia territorial enfocada en la evaluación de las condiciones de seguridad regionales.
"A partir de la próxima semana, jueves y viernes vamos a hacer las mañaneras fuera de la ciudad. Vamos a hacer gabinetes de seguridad", señaló.
Las primeras conferencias estatales serán Morelos y Guerrero.
El jueves próximo, la conferencia y la reunión del Gabinete de Seguridad se llevarán a cabo en Morelos, mientras que el viernes la actividad se trasladará a Guerrero, específicamente al puerto de Acapulco, donde se revisarán las estrategias implementadas en la entidad.
Sheinbaum detalló que este esquema se replicará en todo el país, con el objetivo de recorrer las 32 entidades federativas bajo el mismo formato.
Las conferencias matutinas se mantendrán de lunes a miércoles en la Ciudad de México, mientras que los jueves y viernes estarán destinados a las giras estatales y a la realización de los gabinetes de seguridad locales.
