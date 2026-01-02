Guardia Civil soledense canceló 7 bailes callejeros de Año Nuevo

La Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez dio a conocer que, como parte del operativo "Año Nuevo Seguro", se llevaron a cabo acciones de disuasión que permitieron la cancelación de 7 bailes callejeros no autorizados, contribuyendo a preservar el orden público y la seguridad durante los festejos de Nochevieja y Año Nuevo.

Durante el 31 de diciembre de 2025 y hasta el 02 de enero de 2026, se atendieron 10 reportes relacionados con la realización de bailes callejeros, de los cuales 2 resultaron ser reportes falsos y uno correspondió a un evento familiar, logrando la cancelación de 7 bailes callejeros.

Del total de estos, tres bailes se realizaban de forma masiva en las colonias El Morro, Azaleas y Cabecera Municipal. En todos los casos se pidió al organizador retirar el mobiliario y equipo de sonido, desactivando los bailes sin sanciones.

La corporación municipal reitera que no existen permisos para la realización de eventos en la vía pública, por lo que se mantendrán recorridos permanentes y atención inmediata a reportes ciudadanos de forma permanente, reforzando acciones para cancelarlos en fechas específicas.

