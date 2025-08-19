Claudia Sheinbaum llama al diálogo en conflicto Venezuela-EEUU
La presidenta mexicana aboga por resolver diferencias mediante el diálogo en medio de la crisis diplomática
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ante el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, en donde el gobierno de Donald Trump anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamo al no intervencionismo y llamó a resolver las diferencias con diálogo.
"No al intervencionismo, eso no sólo es convicción, sino que está en la Constitución (…) La no intervención, todo se resuelve con diálogo".
En su conferencia mañanera, la Mandataria federal recordó que los principios de política exterior de México plasmada en la Constitución señalan la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención, y la solución pacífica de controversias.
"Lo dice claramente nuestra Constitución y es nuestra posición siempre: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias", dijo.
A pregunta expresa sobre si haría un llamado para acabar con la tensión entre ambos países, la Mandataria federal respondió:
"La no intervención, todo se resuelve con diálogo", dijo en Palacio Nacional.
EU ofrece recompensa por Maduro
El pasado 7 de agosto, el gobierno de Estados Unidos anunció hoy una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En respuesta, ayer el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las "amenazas" de Estados Unidos que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura y lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.
