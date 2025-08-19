EU entrega a México a Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. ya se encuentra en un penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora, luego de que fuera detenido en Estados Unidos el pasado mes de julio.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el hijo del boxeador Julio César Chávez fue recluido en un penal del estado del norte de México.

Comparte orden de aprehensión en México

El nombre de Julio César Chávez Jr., hijo del campeón de boxeo Julio César Chávez, está en la misma orden de aprehensión que dos de los líderes del Cártel de Sinaloa Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López y "El Nini".

Así lo reveló el medio de comunicación Pie de Nota en la emisión de este viernes 4 de julio, donde su conductor, Luis Chaparro, afirmó que el pugilista ya había sido señalado por nexos con la organización criminal, luego de su unión matrimonial con Frida Muñoz Román, exesposa de Edgar Guzmán López, hijo asesinado de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera "El Chapo" y hermano de Ovidio y Joaquín Guzmán López.

"En la misma carpeta que tienen abierta las autoridades de los Estados Unidos y de México por crimen organizado en contra de Néstor Isidro Pérez Salas "El Nini" -jefe de seguridad de "Los Chapitos"-, de Ovidio Guzmán y de Joaquín Guzmán López, en esa misma carpeta, en esa misma acusación, estaría el nombre de Julio César Chávez Jr., al menos en México, de acuerdo a documentos del Gobierno federal mexicano", informó Luis Chaparro.

También mostró el momento de su detención por agentes del ICE en Los Ángeles, California, días después de su pelea de box con el exyoutuber Jake Paul. Comentó que será enviado a México por estar como indocumentado en Estados Unidos y será entregado a las autoridades mexicanas por su supuesto vínculo con el Cártel de Sinaloa.

"Un documento del gobierno federal de los Estados Unidos, señala a Chavez Jr. de haber mentido abiertamente en su solicitud de residencia permanente en los Estados Unidos. Recuerden que Chavez Jr. había entrado al país usando una visa B2, una visa de turista, que venció en el 2024 y estaba usando en el país ilegalmente, porque ya se le había vencido la visa.

"Había ingresado una solicitud de residencia permanente, lo que llaman Green Card donde, según esos documentos de Corte a los que tuvo acceso Pie de Nota, habría mentido abiertamente, lo que llamó la atención de ICE y los investigadores, esto, luego de haber ingreado al país usando un permiso temporal -lo que llaman parole- otorgado por la administración de Joe Biden, incluso luego de haber estado señalado por tener vínculos con dicha oranización criminal, según se lee en la carpeta de Chavez Jr. La administración de Joe Biden dijo que Chavez Jr. no era un objetivo prioritario y decidieron darle un parole para que pudiera ingresar a Estados Unidos", comentó.

Señaló que, desde que el gobierno mexicano emitió en 2023 una orden de aprehensión contra el pugilista, este no habría viajado a México, lo que complicó su arresto en territorio nacional, por lo que se negoció su extradición al país, donde posiblemente sea juzgado bajo los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Ovidio Guzmán López "El Ratón", era uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, hasta antes de pisar la cárcel. Los mismo que Joaquín Guzmán López, quien se entregó a las autoridades estadounidenses el año pasado. Con la entrega voluntaria del hijo de "El Chapo" también se llevó a cabo la detención de Ismael "El Mayo" Zambada García, el capo sinaloense de la vieja escuela que, durante todo su paso por el narcotráfico, no había pisado la cárcel y mantenía un perfil bajo antes las autoridades tanto de Estados Unidos como de México.