Claudia Sheinbaum Pardo guarda silencio ante designación de Cabeza de Vaca

La presidenta de México evita hablar sobre el nuevo rol de Francisco García Cabeza de Vaca.

Por El Universal

Diciembre 16, 2025 01:36 p.m.
Claudia Sheinbaum Pardo guarda silencio ante designación de Cabeza de Vaca

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre el nuevo nombramiento que hizo el PAN del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca como representante en América del Norte.

"Sin comentarios, la verdad, que ellos expliquen lo que tengan que explicar", expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 16 de diciembre en Palacio Nacional.

Recientemente, el exgobernador de Tamaulipas agradeció al dirigente nacional de Acción Nacional, Jorge Romero, por la confianza ante este nombramiento.

"Asumo, con responsabilidad y convicción esta encomienda, pondré todo mi empeño en promover la visión de país que se tiene en Acción Nacional", dijo García Cabeza de Vaca.

