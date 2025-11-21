Claudia Sheinbaum Pardo niega captura de la SCJN por el Ejecutivo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esté capturada por el Poder Ejecutivo.

En su conferencia mañanera de este viernes 21 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también negó que haya incertidumbre económica, tras realizarse la elección judicial.

Acusó de nueva cuenta que antes de la elección de jueces, magistrados y ministros, el Poder Judicial estaba cooptado por un grupo, tenía mucha corrupción y se mantenían los privilegios para unos cuantos.

"El Poder Judicial es de todas y de todos los mexicanos, lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución y con lo que dicen las leyes. Por supuesto que la nueva Corte, los jueces, los magistrados tiene que ir demostrando su solidez, tienen una responsabilidad histórica muy grande (...)", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Expresó que no ha escuchado a nadie que diga que no va a invertir en nuestro país porque la SCJN fue elegida por la ciudadanía. Afirmó que la inversión extranjera va a seguir llegando.

"Hay algunos que pierden privilegios y que dicen que la Corte ahora está capturada por el Poder Ejecutivo. ¡Háganme el favor! Y ponen a Zedillo como el vocero de eso, que fue el que cambió la Corte para su beneficio", declaró.