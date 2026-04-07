Claudia Sheinbaum recibe 70 % de aprobación en México

Ciudad de México, 6 abr (EFE).- El 70 % de los mexicanos, siete de cada 10, aprueban la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, según la encuesta mensual del diario El Financiero, que mostró un aumento importante en la percepción de la inseguridad pública como el principal problema del país.

De acuerdo con el sondeo, difundido este lunes, el nivel de aprobación es dos puntos menor que el que obtuvo en febrero, y 15 puntos menos que en febrero de 2025 (85 %), cuando obtuvo la calificación más elevada desde que inició su administración el 1 de octubre de 2024.

Mientras que la desaprobación alcanza el 29 %, un punto porcentual más que en febrero, y 14 puntos más de lo que obtuvo en los meses de enero, febrero y marzo de 2025, cuando la desaprobaron el 15 % de los encuestados.

De acuerdo con la encuesta, el porcentaje de personas que señala a la inseguridad como principal problema del país subió 19 puntos de febrero a marzo, al pasar de 60 % al 79 %.

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En contraste, la proporción de menciones sobre corrupción disminuyó: pasó de 24 % en enero y 15 % en febrero a 5 % en marzo.

En el sondeo realizado a 800 mexicanos, el 53 % consideró que la presidenta está manejando "muy bien" o "bien" la economía, mientras que el 42 % afirmó que está "mal" o "muy mal" este rubro.

Esto, pese a la situación internacional y el conflicto en Irán.

En cuanto a la seguridad pública, las opiniones negativas siguen prevaleciendo, pues alcanzaron el 53 % en marzo, frente al 42 % de opiniones positivas en el mes.

Asimismo, se pidió evaluar la labor del gobierno en el tema del crimen organizado, donde las opiniones positivas alcanzaron el 19 %, contra las negativas que fueron del 77 %.

Finalmente, en cuanto a la relación entre Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 55 % de los encuestados la calificaron como "muy bien" o "bien"; mientras que el 32 % señalaron que está "mal" o "muy mal".

La encuesta realizada por el medio mexicano del 13 al 22 de marzo, tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3,5 %. EFE

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