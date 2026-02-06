Claudia Sheinbaum refuerza la seguridad en Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo

MORELIA, Mich., febrero 6 (EL UNIVERSAL).- Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que mantiene coordinación directa y permanente con la alcaldesa Grecia Quiroz, y anunció que se instalará un cuartel de la policía en el municipio, con la autorización del gobierno local, como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad.

La Mandataria federal señaló que el Gobierno de México trabaja de manera conjunta con el ayuntamiento de Uruapan y que, a solicitud de la alcaldesa, se avanza en la construcción del cuartel policial, además de fortalecer el área de seguridad municipal con la incorporación de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional como apoyo al secretario de Seguridad local.

"Estamos en contacto con la presidenta municipal de Uruapan, incluso de manera personal. Se está trabajando en un cuartel de la policía que solicitó (...) ella lo ha aprobado y se está trabajando en distintos temas en Uruapan", afirmó Sheinbaum, quien también destacó reuniones con empresarios del municipio en la Ciudad de México y reiteró su respaldo total a la región.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el homicidio del alcalde no quedará impune y detalló los avances de la investigación, que ha derivado en múltiples detenciones de integrantes de la célula criminal responsable del ataque.

El funcionario explicó que, en coordinación con autoridades estatales, la Fiscalía de Michoacán y el gabinete de seguridad federal, se han aportado labores de inteligencia militar y naval, lo que permitió capturas clave, entre ellas la de Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", identificado como líder de la célula delictiva y uno de los autores intelectuales del crimen.

Asimismo, se detuvo a Samuel "N" y José Eulogio "N", acusados de homicidio calificado; a Ricardo "N", encargado de trasladar a los sicarios; a Jaciel Antonio "N", alias "El Pelón", señalado como reclutador —incluido el menor de edad que ejecutó el ataque—, y más recientemente a Alejandro Baruk "N", alias "Caos", jefe de una célula generadora de violencia vinculada con homicidios, extorsión y narcomenudeo.

García Harfuch también confirmó la detención de un funcionario del propio ayuntamiento de Uruapan, acusado de proporcionar información al crimen organizado para facilitar la agresión contra el edil.

"No es una investigación cerrada", subrayó el titular de Seguridad, al señalar que existen otros líderes delincuenciales relacionados con el crimen que no se encuentran en Michoacán, pero que ya son buscados. Reiteró que se mantienen reuniones semanales con autoridades estatales para continuar con las detenciones y esclarecer totalmente el caso.