Gobernador Ramírez Bedolla celebra avances del Plan Michoacán

MORELIA, Mich., febrero 6 (EL UNIVERSAL).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebró el avance del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 6 de febrero en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar, Ramírez Bedolla aseguró que los homicidios dolosos han tenido una disminución "muy importante".

Comentó también que hay un "combate frontal" a la extorsión, además que destacó detenciones relevantes.

El gobernador michoacano agradeció el respaldo de la Presidenta con el Plan basado en el humanismo mexicano, y la calificó como "gran humanista".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Añadió que con este Plan, Michoacán es un estado ejemplo en materia educativa, con la entrega de casi 50 mil becas de Gertrudis Bocanegra a nivel universidad.