logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum responde a fracaso en negociación con transportistas

Claudia Sheinbaum anuncia asignación de recursos para apoyar a pequeños productores en el presupuesto 2026.

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 02:00 p.m.
A
Claudia Sheinbaum responde a fracaso en negociación con transportistas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Luego de que transportistas y productores del campo informaron que fracasó otra mesa de negociación con el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su administración continuará el diálogo, pero advirtió que las autoridades solo pueden comprometerse a lo que verdaderamente puedan cumplir.

"Cuando hay demandas legítimas se atiende, pero no se puede prometer lo que no se puede entregar", indicó.

La mandataria explicó que el gobierno busca soluciones dentro del marco presupuestal disponible, por lo que no asumirá acuerdos irreales.

"Hay una mesa y se busca encontrar una salida, obviamente, pues que esté en el marco de los recursos disponibles. Nosotros acostumbramos a hacer compromisos, no promesas. Cuando nos comprometemos con algo, hay que cumplirlo, hay que ser muy responsable en qué se puede y qué no se puede."

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ante la crisis de precios del maíz, Sheinbaum recordó que se llegó a un acuerdo tripartita para apoyar a productores, con participación de empresas compradoras, gobiernos estatales y el Gobierno federal.

Señaló que el objetivo es diferenciar el precio entre el maíz blanco mexicano y el maíz amarillo de Estados Unidos, cuyo costo internacional ha caído drásticamente.

"Se buscó algo tripartita... que las empresas que compran maíz dieran un precio más alto, que los gobiernos estatales le entraran con algo y el gobierno federal con algo. Ahí se logró un acuerdo."

La Presidenta sostuvo que el siguiente año se van a destinar un billón de pesos a programas de bienestar, además de recursos para salud, educación e infraestructura social. Por ello, señaló que es necesario priorizar demandas legítimas y evitar presiones políticas.

"Cuando hay una demanda de este tipo buscamos la manera de encontrarle una salida... cuando no tiene que ver con un asunto político para generar algún problema, nada más por generarlo".

Respecto a los bloqueos en carreteras, Sheinbaum cuestionó la necesidad de estas acciones mientras las mesas de diálogo siguen abiertas

"Tomando una carretera... ahí es donde yo digo, pues ¿qué los mueve a tomar una carretera, si están en una mesa de trabajo donde se están buscando alternativas?".

Sheinbaum reiteró la disposición a negociar, pero insistió en que las soluciones deberán ser realistas: apoyar principalmente a los pequeños productores y garantizar seguridad sin ceder a presiones políticas o demandas inviables.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

No se promete lo que no se puede entregar: Sheinbaum a productores
No se promete lo que no se puede entregar: Sheinbaum a productores

"No se promete lo que no se puede entregar": Sheinbaum a productores

SLP

El Universal

La Sader desplegará equipos en estados para dialogar

Claudia Sheinbaum responde a fracaso en negociación con transportistas
Claudia Sheinbaum responde a fracaso en negociación con transportistas

Claudia Sheinbaum responde a fracaso en negociación con transportistas

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum anuncia asignación de recursos para apoyar a pequeños productores en el presupuesto 2026.

Hablante tzeltal toma la tribuna y pide respeto a las lenguas indígenas
Hablante tzeltal toma la tribuna y pide respeto a las lenguas indígenas

Hablante tzeltal toma la tribuna y pide respeto a las lenguas indígenas

SLP

Pulso Online

Elena Luna pidió respeto a la lengua, la fe y la cosmovisión de los pueblos originarios.

Conagua defiende paquete de reformas a la Ley de Aguas
Conagua defiende paquete de reformas a la Ley de Aguas

Conagua defiende paquete de reformas a la Ley de Aguas

SLP

El Universal