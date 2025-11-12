Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre Grupo Salinas y la ley en apuestas digitales

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Después de que Grupo Salinas denunció "una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado" por una investigación a la división de juegos y sorteos Ganador Azteca, y otras casas de juego, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se busca "actualizar la ley".

En su conferencia mañanera de este miércoles 12 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que no se pueden mencionar, por parte de la autoridad, los nombres de los casinos o plataformas de apuestas porque son parte de la investigación.

"Por ley, de todas maneras tiene que presentarse la denuncia cuando hay presunto lavado de dinero a la Fiscalía General de la República, ese es parte del procedimiento, y se va a seguir informando del trabajo que se realiza con esto que se identificó, que son los 13 casinos identificados, muchos de ellos de plataformas digitales, y de otras investigaciones que se siguen haciendo", comentó.

"Actualizar la ley. Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital, existen los casinos físicos a donde van a ser apuestas las personas, todos tienen que cumplir una normatividad, pero ahora ya hay muchísimos, lo ven ustedes anunciado en muchísimas redes sociales, televisión; muchos casinos digitales.

"Entonces la normatividad para los casinos digitales tiene que actualizarse, porque cuando se hizo la ley no existía de la manera que existe hoy, esta manera de apostar. Entonces tiene que regularse, porque si no, se presta justamente al lavado de dinero", expuso.

-----Sheinbaum a Grupo Salinas: Estado de derecho quiere decir no hacer trampa para pagar impuestos

En el Salón Tesorería, Sheinbaum Pardo dijo a Grupo Salinas que Estado de derecho quiere decir que no se debe hacer trampa para pagar impuestos.

"Se habla de Estado de derecho cuando se quiere y cuando no, no. Estado de derecho quiere decir cumplir con todas las obligaciones, no hacer trampa para pagar impuestos; Estado derecho quiere decir que si tienes un casino, pues tiene que estar dentro de la ley; Estado de derechos quiere decir que todos cumplamos con la ley, la autoridad en primer lugar y también el individuo, y también las personas morales", declaró.

Criticó que en la empresa participan con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, pero señalan a quienes reciben becas o pensiones de los programas de Bienestar.

También criticó al excandidato presidencial Gabriel Quadri y al exsenador panista Gustavo Madero por ir a cobrar la pensión para adultos mayores cuando han criticado estos programas: "Debería haber cierta congruencia".