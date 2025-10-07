Claudia Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet en Palacio Nacional
La presidenta de México y la expresidenta de Chile se encuentran para discutir temas regionales
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió la tarde de este martes en Palacio Nacional con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, y quien también se desempeñó como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal detalló que conversó con la expresidenta chilena sobre América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política.
"Recibimos en Palacio Nacional a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; también se desempeñó como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Conversamos sobre América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política".
En este encuentro estuvieron presentes el canciller Juan Ramón de la Fuente, así como Alicia Bárcena, actual secretaria de Medio Ambiente (Semarnat) y exembajadora de México en Chile en el sexenio del presidente López Obrador.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Chile apuesta por Bachelet como secretaria general de la ONU
En septiembre pasado, el presidente chileno Gabriel Boric anunció que su país nominará a Michelle Bachelet al puesto de secretaria general de las Naciones Unidas (ONU).
no te pierdas estas noticias
Claudia Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet en Palacio Nacional
El Universal
La presidenta de México y la expresidenta de Chile se encuentran para discutir temas regionales
Dueños de tienditas protestan por impuesto a refrescos
El Universal
La propuesta de incremento del IEPS genera protestas entre dueños de pequeños comercios
Cierre de accesos a playas de Mazatlán por alto oleaje
El Universal
Huracán Priscilla afecta acceso a playas en Mazatlán: navegación restringida