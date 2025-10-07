logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum nombra al pleno de Telecom y la comisión Antimonopolio

La Presidencia de México envía propuestas al Senado para integrar órganos reguladores de telecomunicaciones

Por El Universal

Octubre 07, 2025 04:05 p.m.
A
Sheinbaum nombra al pleno de Telecom y la comisión Antimonopolio

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Presidencia de la República envió a la Cámara de Senadores sus propuestas para la integración del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que asumirá funciones del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La quinteta incluye, por un periodo de tres años, que culminará en 2028, a la doctora en Derecho Ledénika Mackensie Méndez González; por un periodo de cuatro años, la licenciada en Derecho María de las Mercedes Olivares Tresgallo; por cinco años, el doctor en Robótica Adán Salazar Garibay; para el periodo 2025-2031, se propone a la doctora en Electrónica y Telecomunicaciones Tania Villa Trápala; y para un periodo de siete años, a la licenciada en Derecho Norma Solano Rodríguez.

Para integrar la Comisión Nacional Antimonopolio, que se creó tras la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica, la Presidencia de la República propone a Andrea Marván, Ana María Reséndiz Mora, Óscar Alejandro Gómez Romero, Ricardo Salgado y Haydee Soledad Aragón.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum nombra al pleno de Telecom y la comisión Antimonopolio
Sheinbaum nombra al pleno de Telecom y la comisión Antimonopolio

Sheinbaum nombra al pleno de Telecom y la comisión Antimonopolio

SLP

El Universal

La Presidencia de México envía propuestas al Senado para integrar órganos reguladores de telecomunicaciones

Tragedia en Celestún: Pescador fallece en accidente de buceo
Tragedia en Celestún: Pescador fallece en accidente de buceo

Tragedia en Celestún: Pescador fallece en accidente de buceo

SLP

El Universal

Accidente marítimo en la costa yucateca: un pescador fallece mientras buceaba en altamar frente a Celestún. Detalles de la tragedia.

¿En qué estados pegará el Huracán Priscilla?
¿En qué estados pegará el Huracán Priscilla?

¿En qué estados pegará el Huracán "Priscilla"?

SLP

El Universal

Prevén lluvias fuertes y cierre de puertos

Arrestan a integrante de Los Chapitos en Sinaloa
Arrestan a integrante de Los Chapitos en Sinaloa

Arrestan a integrante de Los Chapitos en Sinaloa

SLP

El Universal

En un operativo en Sinaloa se aseguraron armas, drogas y vehículos relacionados con Los Chapitos.