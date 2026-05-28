Claudia solicita salida del país de agentes de CIA

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el gobierno mexicano solicitó la salida del país de dos agentes estadounidenses de la CIA que participaron en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua —con la autorización de la fiscalía estatal—, debido a que no contaban con acreditación oficial para realizar labores de inteligencia en territorio nacional.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria explicó que, de acuerdo con la información pública, en el operativo participaron cuatro agentes estadounidenses; dos de ellos fallecieron y los otros dos abandonaron México tras una petición formal del gobierno federal. "Se pidió a la embajada que se retiraran del país a través de una nota, y se retiraron", señaló.

Sheinbaum Pardo detalló que los agentes ingresaron legalmente a México con pasaportes diplomáticos y en calidad de turistas; sin embargo, indicó que no notificaron ni registraron ante las autoridades mexicanas que realizarían actividades de inteligencia.

"No tenían acreditación, es decir, entraron de manera legal a México, pero no se registraron en caso de que llevaran a cabo labores de inteligencia", afirmó.

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La Presidenta explicó que existe un protocolo para que agentes extranjeros puedan participar en este tipo de tareas, el cual debe ser autorizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gabinete de seguridad.

La presidenta añadió que, tras el diálogo entre la Embajada de Estados Unidos y la Cancillería, se optó por el retiro de los agentes del país.

El pasado fin de semana, la FGR entregó un citatorio a María Eugenia Campos Galván para comparecer como parte de las investigaciones relacionadas con el caso.

Sheinbaum Pardo aclaró que las comparecencias tanto de Campos Galván como del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, forman parte de diligencias ministeriales y no implican acusaciones penales. "Son entrevistas, no imputaciones", sostuvo.

Finalmente insistió en que corresponde a la FGR informar sobre el avance de las investigaciones y reiteró que su administración cooperará con Estados Unidos, "sin subordinación y con respeto a la soberanía".