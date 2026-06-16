CNTE cierra tres casetas

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Ciudad de México.- Bastante disminuidos, este lunes maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron varias casetas de entrada a la Ciudad de México para exigir que la presidenta Claudia Sheinbaum encabece las mesas de negociación, abrogue la Ley del ISSSTE de 2007, como les prometió en su campaña presidencial, y una nueva reforma educativa en la que ellos participen.

Desde las 09:30 horas, los docentes empezaron a llegar a la caseta número 7 San Marcos, en la carretera México-Puebla, en Ixtapaluca, y levantaron las plumas para dar el paso libre a tráileres, camiones de pasajeros y carga, y autos compactos.

La caseta de San Marcos fue tomada por alrededor de 450 maestros que se iban turnando para formarse entre los carriles y hacer señas a los conductores para que bajaran la velocidad y avisarles que el paso era libre.

Aunque algunos conductores se molestaron e increparon a los maestros o pasaron sin reducir mucho la velocidad, la mayoría pasó la caseta sin sobresaltos y algunos hasta apoyando a los maestros con el claxon.

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Los miembros del magisterio también tomaron la caseta de la autopista México-Cuernavaca, la plaza de cobro número uno Tlalpan, en la alcaldía del mismo nombre, como parte de sus acciones de protesta para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

En el día número 15 de su huelga nacional, arribaron al punto de cobro y permitieron el paso libre a los automovilistas, mientras colocaban sus consignas y mantenían presencia en la zona.

Con mantas, silbatos y al grito de "¡ese apoyo sí se ve!", los maestros de la CNTE indicaron que mantendrán sus actividades de presión hasta lograr una respuesta a sus demandas.