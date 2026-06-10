CNTE anuncia definición de acciones para Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- Después de casi seis horas y media, concluyó la mesa de negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Acciones de la autoridad

En conferencia de prensa, la secretaria de la sección 18 de Michoacán, Eva Hinojosa, comentó que continúan las negociaciones con el fin de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

"Seguimos exigiendo y vamos a seguir exigiendo porque como bien lo decimos: Nuestra táctica de lucha es movilización; negociación-movilización y ahí estamos compañeros y compañeras, presentes en los espacios de lucha. Para accionar el día de mañana y que esperemos que la autoridad rectifique", dijo Hinojosa.

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¿Qué declararon los líderes de la CNTE?

"Tenemos que avocarnos a nuestra Asamblea Nacional Representativa que se va a llevar a cabo a las 8 de la noche, para poder ahí vertir las propuestas que se vienen de los diferentes contingentes", agregó.

"Comisión vendida, la misma porquería" y "Si no hay solución, aquí será el plantón", gritaron maestros de la CNTE enojados a los liderazgos que entraron a una reunión en Segob, quienes no respondieron a los medios de comunicación.

En dicha mesa de trabajo estuvieron la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de educación pública, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE, Martí Batres.