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Serrano y Galindo chocan por ley anti IA

El alcalde pide su desaparición; el diputado lo señala como "autor intelectual" de señalamientos

Por Ana Paula Vázquez

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Serrano y Galindo chocan por ley anti IA
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      Luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos se pronunciara por la anulación de la "Ley Serrano", el promotor de la misma, el diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés, lo acusó directamente de ser "autor intelectual" de los señalamientos que se han hecho contra la reforma.

      Enrique Galindo y la petición de anulación de la Ley Serrano

      Se trata del primer enfrentamiento directo entre autoridades estatales a causa de la polémica reforma al Código Penal.

      Al hablar del tema, el alcalde capitalino consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe pronunciarse a favor de la desaparición de la "Ley Serrano", pues representa un atentado contra la libertad de expresión y abre la puerta a la criminalización de periodistas, comunicadores y ciudadanos por la difusión de contenidos en redes sociales.

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      Las declaraciones del edil se dieron al ser cuestionado sobre la reciente liberación de Eréndira Reyes Aguillón y de Alejandra Hermosillo, coordinadora municipal de Imagen Urbana, quienes enfrentaban un proceso judicial por la presunta difusión de un video y audios manipulados mediante IA. Galindo sostuvo que ambas nunca debieron haber sido encarceladas y calificó el uso del derecho penal en este tipo de casos como una medida extrema.

      "El derecho penal es el más agresivo y contundente de los derechos. Cuando suceden cosas de este tipo es lo último que se debe utilizar porque es un atentado directo a la libertad de expresión", señaló.

      Respuesta de Héctor Serrano a las críticas del alcalde

      Al respecto, Serrano Cortés respondió que "lo que observo y se los digo de manera respetuosa al señor alcalde, pues que siempre hay un autor material y siempre un intelectual. Yo creo que se coloca, a mi juicio, en aras de mi libertad de expresión, como el autor intelectual. Es lo que yo observo, lo digo de manera clara".

      Con información de Rolando Morales.

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