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EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

ALEGRÍA EN SU FESTEJO

Por Maru Bustos PULSO

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Daniel Ayala García se encontraba emocionado al recibir el segundo sacramento de la Iglesia, en una emotiva ceremonia.

Al finalizar la Misa se reunió en una celebración con sus seres queridos y amigos.

Con sus papás: José de Jesús Ayala y Laura García recibieron a los invitados, quienes lo felicitaron y le entregaron algunos presentes.

Desde luego que lo acompañaron sus padrinos: Gerardo Ríos y Susana Tello.

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Ahí, los invitados se encontraron con una serie de detalles de los que disfrutaron en medio de una atmósfera plena de alegría y entusiasmo.

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