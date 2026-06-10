Accidente mortal en el desnivel de Sierra Leona

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Violenta muerte tuvo un motociclista de aproximadamente 40 años de edad, al chocar de frente contra con una camioneta Suzuki de color verde que aparentemente le invadió carril en el desnivel de la glorieta Sierra Leona y Cordillera de los Alpes, en la colonia Cumbres de San Luis.

El hecho ocurrió a las 09:30 de la mañana de este martes, cuando el motociclista circulaba en la parte baja del puente a desnivel con dirección al bulevar Rocha Cordero y en eso chocó contra una camioneta Suzuki que circulaba en dirección opuesta.

Por el fuerte impacto el motociclista fue lanzado por los aires y cayó sobre el asfalto, al sitio arribaron los paramédicos que lo lo encontraron ya sin signos vitales.

Oficiales de la Jefatura de Hechos de Tránsito Terrestre de Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y se detalló que participó una camioneta Suzuki Jymmy color verde y una motocicleta urbana marca Itálika.

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De acuerdo a la mecánica del sinestro, la posible causa del accidente fue la invasión parcial del carril opuesto a la circulación de la conductora de la camioneta, derivado del impacto el conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar, en tanto la conductora fue trasladada a una clínica particular, bajo custodia de personal femenino de la Policía Vial.

Al lugar llegaron elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes. Por su parte, los agentes de Policía Vial de la Jefatura de Hechos de Tránsito presentaron el informe correspondiente a la autoridad ministerial para los trámites legales correspondientes.