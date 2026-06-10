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Llanta sale volando y daña SUV en Periférico Poniente

Una rueda de refacción se desprendió de una pick up y golpeó el techo de otra camioneta, a la altura de Las Julias

Por Redacción

Junio 10, 2026 08:11 a.m.
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Llanta sale volando y daña SUV en Periférico Poniente
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      Un automovilista solicitó apoyo de la ciudadanía para localizar al conductor de una camioneta pick up, luego de que una llanta de refacción se desprendiera de la unidad y cayera sobre otra camioneta en Periférico Poniente.

      El hecho ocurrió el pasado 22 de mayo, sobre el kilómetro 36 de Periférico, a la altura de la colonia Las Julias, en San Luis Potosí.

      De acuerdo con el reporte difundido junto con un video del incidente, la rueda salió proyectada desde la camioneta que circulaba delante e impactó directamente contra el techo de una SUV.

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      El golpe causó daños materiales en el vidrio del quemacocos y en la carrocería de la unidad afectada.

      El conductor responsable no se detuvo tras el accidente, por lo que la persona afectada busca información que permita identificar la camioneta involucrada para que responda por los daños ocasionados.

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