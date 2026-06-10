Llanta sale volando y daña SUV en Periférico Poniente

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Un automovilista solicitó apoyo de la ciudadanía para localizar al conductor de una camioneta pick up, luego de que una llanta de refacción se desprendiera de la unidad y cayera sobre otra camioneta en Periférico Poniente.

Una llanta salió volando en Periférico Poniente y cayó directo sobre el techo de una SUV.



El golpe dañó el quemacocos y parte de la carrocería. El hecho ocurrió a la altura de Las Julias y quedó captado en video.https://t.co/I98OSLX6Z2 pic.twitter.com/HBmYwqwoXC — Pulso Online (@pulso_mx) June 10, 2026

El hecho ocurrió el pasado 22 de mayo, sobre el kilómetro 36 de Periférico, a la altura de la colonia Las Julias, en San Luis Potosí.

De acuerdo con el reporte difundido junto con un video del incidente, la rueda salió proyectada desde la camioneta que circulaba delante e impactó directamente contra el techo de una SUV.

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El golpe causó daños materiales en el vidrio del quemacocos y en la carrocería de la unidad afectada.

El conductor responsable no se detuvo tras el accidente, por lo que la persona afectada busca información que permita identificar la camioneta involucrada para que responda por los daños ocasionados.