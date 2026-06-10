Cae una pareja de secuestradores en el B. de San Miguelito

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Durante dos días José Jair "N" y América "N" presuntamente mantuvieron cautiva a una persona dentro de un domicilio en el Barrio de San Miguelito.

Fue el pasado 25 de mayo de este año, cuando la víctima salió de su casa, ubicada en la colonia Los Limones, y mientras transitaba por una calle de esa misma zona fue abordada por unos tipos que la subieron a una camioneta y, finalmente, fue privada de su libertad.

Dos días después, el 27 de mayo, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro realizó un operativo en el domicilio, de donde rescataron con vida a la víctima, deteniendo en el proceso a los presuntos secuestradores.

Posteriormente, los datos de prueba integrados por la Fiscalía General del Estado (FGE) permitieron que la autoridad judicial resolviera vincular a proceso a José Jair "N" y América "N", señalados por su probable participación en el delito de secuestro agravado.

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Asimismo, se obtuvo información de que durante este lapso de tiempo los señalados habrían exigido la entrega de diversos bienes y una cantidad de dinero para dejar en libertad a la persona afectada.

La Fiscalía Potosina desarrolló las indagatorias correspondientes y presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba obtenidos, con los cuales los Agentes Fiscales litigaron la vinculación a proceso de ambos imputados.

Una vez recibidos los argumentos expuestos por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a José Jair "N" y América "N" por el delito de secuestro agravado. Además, la autoridad judicial les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.