Colaboración para registro único de violencia contra mujeres

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Para avanzar hacia una atención más eficaz y responsable por parte del Estado y asegurar que cada mujer atendida por violencia cuente con un registro único que refleje su trayectoria de atención y las acciones institucionales implementadas, la Secretaría de las Mujeres y el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) firmaron un convenio de colaboración que permitirá mejorar el seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres.

El acuerdo permitirá integrar y validar la información del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) mediante la CURP como identificador único, lo que evitará duplicidades, mejorará la trazabilidad de los casos y garantizará un seguimiento continuo y articulado.

Durante el acto, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, destacó que este convenio permite avanzar hacia una atención más eficaz y responsable por parte del Estado, al asegurar que cada mujer atendida cuente con un registro único que refleje su trayectoria de atención y las acciones institucionales implementadas.

El convenio también permite a la Secretaría de las Mujeres consultar y validar, de manera segura y conforme a la ley, la información contenida en la Base de Datos Nacional de la CURP y en la Base de Datos Nacional del Registro Civil. Esto contribuye a mejorar la calidad de los análisis sobre las violencias contra las mujeres, identificar riesgos, detectar reincidencias y evaluar la efectividad de las medidas de prevención y protección.

Por su parte, el director general del Registro Nacional de Población e Identidad, Félix Arturo Arce Vargas, subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional para garantizar el derecho a la identidad y su papel como habilitador del acceso a otros derechos, en particular para mujeres que enfrentan contextos de violencia.

En representación de la Secretaría de las Mujeres participaron también el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Juan Jesús Galicia Bravo, y la directora general de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora Continua de los Programas, Patricia Carranza Rodríguez, quien destacó que este convenio permite transformar los registros administrativos en evidencia útil para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la protección de los datos personales. El intercambio de información se realizará bajo estrictos criterios de confidencialidad, uso exclusivo para fines institucionales y medidas reforzadas de seguridad, reconociendo que los datos que resguarda el Estado representan historias de vida que deben ser tratadas con responsabilidad y respeto.

El acuerdo establece acciones concretas como la validación periódica de registros, la adopción de la CURP como elemento de identificación en los sistemas de la Secretaría de las Mujeres, el acceso a servicios de verificación registral y la coordinación técnica permanente entre ambas instituciones.

Con este convenio, la Secretaría de las Mujeres y RENAPO refrendan su compromiso de fortalecer una política pública basada en información confiable, coordinación institucional y enfoque preventivo, orientada a proteger los derechos de las mujeres y mejorar la respuesta del Estado frente a las violencias de género.