Con láser, EU derribó 3 drones

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Ciudad de México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el ejército de Estados Unidos reportó a la Octava Zona Militar con sede en Reynosa, Tamaulipas, la detección e inhabilitación en su territorio de tres drones usados por traficantes de migrantes para vigilar a autoridades, la noche del 25 y madrugada del 26 de agosto.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que la Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Norte de Estados Unidos informó a dicha Zona Militar, en el marco de las operaciones binacionales que ambas Fuerzas Armadas llevan a cabo en la frontera común.

Indicó que desde el 5 de febrero de este año se realizan operaciones concurrentes (espejo), entre Fuerzas Armadas de ambos países y agencias de seguridad de Estados Unidos, las cuales consisten en reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, cada fuerza dentro de su territorio, para evitar el tráfico de armas y drogas.

El Comando Norte dio a conocer ayer que el ejército de Estados Unidos usó un láser en el Valle del Río Grande, Texas, para derribar tres drones en una inédita operación contra esta práctica cada vez más recurrente de los grupos criminales en la frontera entre México y Estados Unidos.

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De acuerdo con Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, los cárteles mexicanos incrementaron el empleo de drones para el tráfico de personas y de drogas hacia Estados Unidos.

La Patrulla Fronteriza planea adquirir 460 drones de vigilancia para crear una red de patrullaje desde el aire en la frontera de Estados Unidos con México, acechada por los aparatos no tripulados que los cárteles utilizan para el tráfico de drogas y de personas.

Actualmente, la institución cuenta con 134 drones de ala fija y cuadricópteros de despegue y aterrizaje vertical, pero está próximo a recibir 60 más para reforzar sus labores de reconocimiento, vigilancia y rastreo aéreo, sobre todo en los tramos más escondidos de la línea divisoria, según un reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).