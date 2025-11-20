logo pulso
FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Edicion Impresa Portada de Hoy
Conato de riña en el Caballito durante el desfile

Civiles intentan cruzar cerco de seguridad; una mujer mayor resulta lesionada

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 01:38 p.m.
Conato de riña en el Caballito durante el desfile

La mañana de este jueves se registró un conato de riña en la Glorieta del Caballito, luego de que un grupo de personas intentara cruzar el cerco de seguridad instalado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) con motivo del desfile de la Revolución Mexicana que se realizaba en el cruce desfile Paseo de la Reforma y avenida Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, los civiles forcejearon con los policías al intentar ingresar a un área restringida, lo que derivó en empujones y golpes entre ambos bandos. Durante el altercado, una mujer de la tercera edad resultó lesionada.

Personal de seguridad contuvo la situación y restableció el orden en el perímetro del desfile. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la gravedad de la lesión de la mujer afectada. Autoridades continúan recabando información para determinar responsabilidades.

Civiles intentan cruzar cerco de seguridad; una mujer mayor resulta lesionada

