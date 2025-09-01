Regresan a clase e 48 mil alumnos en Solead

Más de 48 mil alumnos de distintos niveles de educación básica en Soledad de Graciano Sánchez regresaron a clases con el inicio del ciclo escolar 2025-2026.

La titular de Educación Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja, informó que el retorno a las aulas se desarrolló con normalidad, sin contratiempos ni incidentes.

Respecto a si en el periodo vacacional ocurrieron robos en alguna de las instituciones, la funcionaria refirió que los reportes enviados por directivos de diversos planteles fueron positivos, ya que no se registraron intentos de robo ni actos de vandalismo en las escuelas.

Señaló que desde la semana pasada el personal docente se reincorporó a sus actividades, tiempo en el que también se realizaron labores de limpieza con apoyo del municipio para aquellos planteles que lo solicitaron.

Indicó que fue en enero de este año, tras el regreso de las vacaciones decembrinas, cuando se presentó el único caso de intento de robo en la primaria Heroínas Mexicanas, ubicada en el fraccionamiento Valle de la Palma, aunque los delincuentes no lograron su objetivo.

Ante el inicio del nuevo ciclo escolar, el gobierno municipal de Soledad encabezó un acto cívico en la primaria Francisco Murguía, en la cabecera municipal, donde además se dio arranque a la construcción de nuevas aulas didácticas.