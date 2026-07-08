Condena ONU-DH asesinato de periodistas

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Ciudad de México.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su consternación por las desapariciones y posteriores hallazgos sin vida de la periodista Roxana Guzmán y del periodista y activista ambiental Alex Serna, ocurridos durante junio en los estados de Veracruz y Guerrero.

A través de sus redes sociales, el organismo internacional manifestó su solidaridad con las familias de ambas víctimas, así como con sus colegas y con el gremio periodístico, y llamó a las autoridades a esclarecer los hechos, considerando como una línea de investigación el ejercicio de la libertad de expresión.

Advirtió que en Veracruz y Guerrero ha documentado un número preocupante de asesinatos y desapariciones de periodistas, por lo que reiteró la necesidad de garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la labor informativa.

Sobre el caso de Roxana Guzmán, recordó que era directora de un medio informativo digital y que presuntamente era la única mujer que cubría la fuente policiaca en la región sur de Veracruz. El organismo destacó que es fundamental proteger la libertad de expresión con perspectiva de género, al reconocer los riesgos diferenciados y agravados que enfrentan las mujeres periodistas.

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La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el pasado 3 de julio la identificación de los restos de la comunicadora mediante pruebas periciales y forenses. Por este caso, las autoridades informaron la detención de ocho personas presuntamente relacionadas con su secuestro y asesinato.

Respecto a Alex Serna, la ONU-DH señaló que se dedicaba a la investigación periodística sobre temas ambientales en la Costa Grande de Guerrero. Además de su trabajo informativo, impulsaba la defensa del agua y la tierra, así como la denuncia pública de posibles actos de corrupción y afectaciones al medio ambiente.

La desaparición del comunicador fue reportada a finales de junio y posteriormente fue localizado sin vida en Zihuatanejo. Organizaciones de derechos humanos habían señalado que previamente denunció amenazas derivadas de sus investigaciones sobre proyectos y actividades con posibles impactos ambientales en la región.